Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KEKs

Hölle

JoynStaffel 1Folge 1vom 13.11.2024
Hölle

HölleJetzt kostenlos streamen

KEKs

Folge 1: Hölle

26 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Younes ist neu auf der Stadtteilschule Wandsbek, aber sein erster Tag läuft anders als erwartet. Die Direktorin Bischof fordert ihn heraus und er verguckt sich in Mona, das schönste Mädchen der Schule. Die ist aber leider schon mit Ufuk zusammen. Immerhin lernt er Shirin, Rocky und Amadou kennen. Können sie Freunde werden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

KEKs
Joyn
KEKs

KEKs

Alle 1 Staffeln und Folgen