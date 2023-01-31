Key & Peele
Folge 13: Ein neuer Ausdruck
21 Min.Folge vom 31.01.2023Ab 16
In dieser neuen Episode wird in den Sketchen unter anderem Keegan beim Telefonieren mit seiner Freundin abgelenkt. Zudem werden Keegan und Jordan mit einem bösartigen Chef konfrontiert und ein neuer Ausdruck wird geboren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Key & Peele
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central