Key & Peele
Folge 8: Mannhafte Tränen
21 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 16
Unter den Sketchen sind diesmal ein Drogendeal, der schiefläuft, ein Mafioso, der eine riesige Heulsuse ist, und Darius Rucker, der sich mit seiner Vergangenheit bei 'Hootie and the Blowfish' auseinandersetzt.
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Key & Peele
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 5: Comedy Central Germany