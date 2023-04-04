Key & Peele
Folge 15: Abgetrennter Kopf
21 Min.Folge vom 04.04.2023Ab 12
Eine Gospelgruppe übt ohne ihren Lehrer, eine Gruppe von Kämpfern zelebriert eine Enthauptung, ein Gefangener versucht den Wächter auszutricksen, und ein junger Mann kommuniziert nur mittels Werbeslogans.
Copyrights:© Comedy Central