Comedy CentralStaffel 4Folge 15vom 04.04.2023
21 Min., Ab 12

Eine Gospelgruppe übt ohne ihren Lehrer, eine Gruppe von Kämpfern zelebriert eine Enthauptung, ein Gefangener versucht den Wächter auszutricksen, und ein junger Mann kommuniziert nur mittels Werbeslogans.

