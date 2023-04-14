Key & Peele
Folge 509: Spezial 420
21 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 16
Neil deGrasse Tyson entspannt zu Hause, Keegan hat ein Vorstellungsgespräch, ein Schneider hat einen geschwätzigen Kunden, die Diener reden über 'Game of Thrones', und ein Telefonverkäufer probiert eine neue Strategie.
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central