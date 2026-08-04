Key & Peele
Folge 8: Übler Handlanger
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 16
Ein Notfall verändert das Morgenritual eines Mannes, ein Handlanger überführt einen üblen Schurken, und Jordan erinnert Keegan daran, dass er ein erwachsener Mann ist.
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Key & Peele
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Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4, Season 4: Comedy Central Germany