Key & Peele
Folge 13: Showdown an Bord
22 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 16
Eine Stewardess diskutiert mit einem Passagier, der sich nicht anschnallen möchte, britische Forscher besprechen ihre Reisen, zwei Paare versuchen beim Doppel-Date nicht zu viel zu verraten, und eine Gebetsgruppe erlebt göttliche Intervention.
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Key & Peele
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 5: Comedy Central & © Season 3, Season 5: Comedy Central Germany