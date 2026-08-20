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Key & Peele

Spezial 420

Comedy CentralStaffel 5Folge 20vom 20.08.2026
Spezial 420

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Key & Peele

Folge 20: Spezial 420

21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

In dieser Folge geht es bei den Sketchen unter anderem um einen Schneider, der einen geschwätzigen Kunden hat, Gespräche von Dienern über "Game of Thrones" und einen schlagfertigen Telefonverkäufer, der eine neue Strategie ausprobiert.

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