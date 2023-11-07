Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Folge 5: Der Mörder nebenan
47 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 16
In den USA wird ein fünfjähriger Junge nach einem Ausflug mit seinem Vater tot aufgefunden. In Großbritannien endet indes eine Auseinandersetzung in einem Doppelmord.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: DRIVE MEDIA RIGHTS LIMITED, Bildrechte: BACK2BACK PRODUCTONS LTD