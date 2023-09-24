Eine Küche für Pauls CottageJetzt kostenlos streamen
Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 24.09.2023: Eine Küche für Pauls Cottage
44 Min.Folge vom 24.09.2023
Paul beschließt, einen der Ausstellungsräume von deVOL neu zu gestalten. Der Plan für dieses Küchenmodell sieht nur wenige, minimalistische Stücke vor. Was mit den alten Schränken geschehen soll, steht auch schon fest: Paul und Helen entwerfen und bauen eine wunderschöne Küche in Pauls neuem Ferienhaus an der Küste im Südwesten Englands aus alten Möbeln und den wiederverwendeten Schränken.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.