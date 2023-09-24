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Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Eine Küche für Pauls Cottage

HGTVFolge vom 24.09.2023
Eine Küche für Pauls Cottage

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Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Folge vom 24.09.2023: Eine Küche für Pauls Cottage

44 Min.Folge vom 24.09.2023

Paul beschließt, einen der Ausstellungsräume von deVOL neu zu gestalten. Der Plan für dieses Küchenmodell sieht nur wenige, minimalistische Stücke vor. Was mit den alten Schränken geschehen soll, steht auch schon fest: Paul und Helen entwerfen und bauen eine wunderschöne Küche in Pauls neuem Ferienhaus an der Küste im Südwesten Englands aus alten Möbeln und den wiederverwendeten Schränken.

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