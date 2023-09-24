Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Eine Küche mit Aussicht

HGTVFolge vom 24.09.2023
Eine Küche mit Aussicht

Eine Küche mit AussichtJetzt kostenlos streamen

Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Folge vom 24.09.2023: Eine Küche mit Aussicht

44 Min.Folge vom 24.09.2023

Rebecca und Matt haben ein ehrgeiziges Projekt: sie möchten ein altes Haus in ein modernes Zuhause für ihre Familie umbauen. Speziell bei der Küche gibt es eine Herausforderung – sie soll nicht nur eine Familienküche werden, sondern auch eine Lehrküche, in der Kochkurse veranstaltet werden können. Paul und Helen entwerfen eine wunderbare Küche für das Haus, in der Funktion und Design Hand in Hand gehen. Zurück in Cotes Mill, England, nehmen sie ihr bisher kleinstes Designprojekt in Angriff, indem sie einen Volkswagen Camper von 1956 in ihren eigenen Food Truck verwandeln.

Alle verfügbaren Folgen