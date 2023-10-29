Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 29.10.2023: New York, New York
44 Min.Folge vom 29.10.2023
Paul und Helen sind noch immer zu Besuch in New York und helfen einer weiteren Familie, ihre Traumküche zu gestalten. In der New Yorker Upper Westside renovieren Liz und Dan mit ihren beiden Söhnen ein Apartment, das sie sich nach vielen Jahren des Sparens leisten konnten. Sie wünschen sich in ihrem neuen Zuhause endlich ihre Traumküche im eleganten Design – mit einer großen Kücheninsel und Wow-Faktor. Für das Design lässt sich das Team von der Küstenlinie von Liz' Heimatstadt im Vereinigten Königreich inspirieren.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.