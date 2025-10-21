Staffel 1Folge 25vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 25: Ich mag den Herbst nicht
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Als die Blätter zu fallen beginnen und das Sommerversteck der kleinen Prinzessin zum Vorschein kommt, beschließt sie, den Herbst aufzuhalten.
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films