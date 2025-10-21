Staffel 1Folge 27vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 27: Ich will die neuen Schuhe
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin bekommt ein wunderschönes Paar neue, glitzernde Schuhe und möchte sie am liebsten gar nicht mehr ausziehen!
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films