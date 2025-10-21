Staffel 1Folge 29vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 29: Ich geb das nicht her
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin passt nicht mehr in ihre Lieblingskleider. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie bereit ist, sich von ihnen zu trennen.
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films