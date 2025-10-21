Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 32vom 21.10.2025
Kann ich es jetzt bitte zurückhaben?

Folge 32: Kann ich es jetzt bitte zurückhaben?

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Als das Baby-Cousinchen der kleinen Prinzessin zu Besuch kommt, beschließt sie, besonders nett zu sein und ihm Gilbert für einen Tag zu leihen. Doch zu ihrem Entsetzen denken alle, sie hätte Gilbert für immer verschenkt. Was soll sie nur ohne ihren liebsten Teddybären tun?

