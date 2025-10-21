Staffel 3Folge 28vom 21.10.2025
Ich will mein Zimmer ganz andersJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 28: Ich will mein Zimmer ganz anders
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die Prinzessin möchte ihr Schlafzimmer neu dekorieren, aber sie kann sich einfach nicht entscheiden, welche Farbe sie verwenden soll. Welche Farbe passt am besten zu einer kleinen Prinzessin?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films