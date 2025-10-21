Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 3Folge 34vom 21.10.2025
Ich soll nicht herumkommandieren

Folge 34: Ich soll nicht herumkommandieren

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die kleine Prinzessin hat ihr eigenes Café eröffnet, mit Alfie als ihrem Kellner. Aber ein Café zu führen erfordert viel Organisation, und Alfie mag es nicht, wenn man ihm sagt, was er tun soll. Die Prinzessin ist bestürzt, als Alfie ein Konkurrenzcafé eröffnet...

