Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 83: Nase voll!
23 Min.Ab 12
Eine Jugendliche rutscht in die Nasenspray-Sucht. Von was hat sie die Nase so voll, dass sie nicht damit aufhören kann? - Und: Aus einem netten Kind wird ein kleiner Tyrann seinen Freunden gegenüber. Warum zeigt das Kind plötzlich so unsoziales Verhalten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1