Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 43: Robotic Girl
23 Min.Ab 12
Als Lara einen Roboter baut, der sie in der Schule vertreten soll, reicht es der Mutter. Seit Wochen erfindet die Grundschülerin abstruse Ausreden, um dem Unterricht fernzubleiben.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
