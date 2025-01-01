Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 26: Koalaiation
23 Min.Ab 12
Eine erwachsene Frau wird mit Verbrühungen von ihrer Mutter in die Klinik gebracht. Sie hatte einen Haushaltsunfall, weil sie ihr einjähriges Kind permanent tragen muss. Und: Ein Junge ernährt sich nach seinem Schüleraustausch in England nur noch von Kartoffelchips. Seine Mutter weiß einfach keinen Rat mehr und langsam stellen sich bei dem 12-Jährigen gesundheitliche Probleme ein. Findet Ernährungsberaterin Janina Boos eine Lösung?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1