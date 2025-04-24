Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Notaufnahmekonzert

SAT.1Staffel 1Folge 145vom 24.04.2025
Notaufnahmekonzert

Klinik am Südring

Folge 145: Notaufnahmekonzert

44 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

Nach einem unglücklichen Bremsmanöver im Reisebus steckt das Mitglied eine Blaskapelle in seiner Tuba fest, ein anderer Musiker erleidet einen Asthmaanfall. Während die Mediziner noch damit beschäftigt sind, den ersten Mann aus dem Bus zu befreien, verschlimmert sich der Zustand des zweiten merklich. - Eine 28-Jährige liegt kurz vor ihrer Hochzeit wegen eines Schienbeinbruchs in der Klinik am Südring. Plötzlich bekommt die junge Frau ohne erkennbare Ursache hohes Fieber.

SAT.1
