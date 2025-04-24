Klinik am Südring
Folge 145: Notaufnahmekonzert
44 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Nach einem unglücklichen Bremsmanöver im Reisebus steckt das Mitglied eine Blaskapelle in seiner Tuba fest, ein anderer Musiker erleidet einen Asthmaanfall. Während die Mediziner noch damit beschäftigt sind, den ersten Mann aus dem Bus zu befreien, verschlimmert sich der Zustand des zweiten merklich. - Eine 28-Jährige liegt kurz vor ihrer Hochzeit wegen eines Schienbeinbruchs in der Klinik am Südring. Plötzlich bekommt die junge Frau ohne erkennbare Ursache hohes Fieber.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1