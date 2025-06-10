Klinik am Südring
Folge 223: Ein schwerer Start ins Leben
23 Min.Ab 12
Nach einer anstrengenden Geburt freut sich eine junge Mutter auf die Zeit mit ihrem kleinen Sohn. Doch die Freude wird getrübt, denn ein schwerer Herzfehler bedroht das Leben des Neugeborenen. Können die Ärzte dem kleinen Patienten helfen? - Eine Frau stürzt beim Gardinenaufhängen und wird mit einer schweren Rückenprellung auf der Chirurgie eingewiesen. Plötzlich kann sie ihre Beine nicht mehr bewegen. Können ihr die Ärzte helfen?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1