Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein schwerer Start ins Leben

SAT.1Staffel 1Folge 223
Ein schwerer Start ins Leben

Ein schwerer Start ins LebenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 223: Ein schwerer Start ins Leben

23 Min.Ab 12

Nach einer anstrengenden Geburt freut sich eine junge Mutter auf die Zeit mit ihrem kleinen Sohn. Doch die Freude wird getrübt, denn ein schwerer Herzfehler bedroht das Leben des Neugeborenen. Können die Ärzte dem kleinen Patienten helfen? - Eine Frau stürzt beim Gardinenaufhängen und wird mit einer schweren Rückenprellung auf der Chirurgie eingewiesen. Plötzlich kann sie ihre Beine nicht mehr bewegen. Können ihr die Ärzte helfen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen