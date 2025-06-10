Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Auf einen Schlag

SAT.1Staffel 1Folge 44
Auf einen Schlag

Auf einen SchlagJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 44: Auf einen Schlag

44 Min.Ab 12

Eine 24-Jährige wird mit Sprachstörungen in die Notaufnahme gebracht. Schnell hat der Arzt den schwerwiegenden Verdacht: die junge Frau hat einen Schlaganfall! - Mit starken Schmerzen kommt eine werdende Mutter in die Klinik. Bei einer Ultraschalluntersuchung wird deutlich: Ihre bestehende Kaiserschnittnarbe droht aufzureißen. Können die Ärzte Schlimmeres verhindern? - Nach einem Motorradunfall liegt ein Familienvater schwerverletzt auf der Intensivstation.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen