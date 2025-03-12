Klinik am Südring
Folge 49: Alles für die Familie
44 Min.Ab 12
Ein Mann bricht mit seinem mobilen Würstchengrill zusammen. Hat er wegen seiner drei Jobs ein Burnout, oder steckt möglicherweise eine schwere Erkrankung hinter dem Kollaps? - Anna sondert Brustsekret ab - das kann doch nur ein Zeichen für eine Schwangerschaft sein! Doch während ihres Klinikaufenthalts kommt so einiges ans Licht. - Ein Patient bekommt eine Bandscheibenprothese und ist danach so schmerzfrei wie seit Jahren nicht mehr. Allerdings nur für einen Tag ...
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
© SAT.1