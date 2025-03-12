Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Aus der Wand gefallen

SAT.1Staffel 1Folge 52vom 12.03.2025
Aus der Wand gefallen

Klinik am Südring

Folge 52: Aus der Wand gefallen

45 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12

Ein Patient mit einer Beinverletzung zeigt Anzeichen für einen Herzinfarkt. Eile ist geboten. Doch die Behandlung des Herzinfarkts könnte zu lebensgefährlichen Blutungen der Beinverletzung führen. - Ein Glass Schokocreme trifft eine junge Frau an der Brust und am Fuß und zwingt sie zu einem unangenehmen Geständnis. - Von einem Jungendtreff kommen zwei Kinder in die Klink, die unter schlimmen Magenproblemen leiden. Die Ärzte glauben nicht an einen Zufall.

