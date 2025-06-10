Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 113
Folge 113: Geheimagent wider Willen

45 Min.Ab 12

Auf dem Weg zu einer Motto-Party fährt ein Fahrer versehentlich seine Freundin an. - Eine Frau von größerer Statur leidet an ständig wiederkehrenden Harnwegsinfekten. Doch als die Ärzte sie stationär aufnehmen wollen, wehrt sie sich vehement. - Einem Schüler wird vor der Notaufnahme ein Pfeil in den Hintern geschossen. Bei der Versorgung des Patienten fällt auf, dass er eine Windel trägt.

SAT.1
