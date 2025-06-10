Klinik am Südring
Folge 141: Alles Gute kommt von oben
45 Min.
Eine Frau stürzt mit einem Gleitschirm vor der Klinik ab. Die Ursache für ihre Bruchlandung ist hochdramatisch. Und: Ein Teenager verweigert die Nahrung und kippt in der Schule um. Auch in der Klinik will sie nichts essen. Leidet das Mädchen unter Magersucht? Außerdem: Ein Mann kommt mit einer stark entzündeten Schnittwunde in die Klinik, die er sich bei Renovierungsarbeiten am neuen Haus zugezogen hat. Doch warum hat er die Verletzung so lange verschleppt?
Klinik am Südring
Reality, Medizin
DE, 2016
