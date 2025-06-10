Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Volleyball fatal

SAT.1Staffel 2Folge 182
Volleyball fatalJetzt kostenlos streamen

Folge 182: Volleyball fatal

23 Min.Ab 12

Das Ärzte-Team kämpft um das Leben einer Frau, die scheinbar einen Hitzschlag erlitten hat. Doch während der Untersuchung fällt dem Arzt eine kleine blutende Wunde in der Herzgegend auf. Wurde die Frau Opfer eines Verbrechens? Und: Zwei Jungs kommen vom Badesee, weil sich einer die Füße ausgeschabt hat. Noch ahnen die Ärzte nicht, dass der vermeintlich Unverletzte in Lebensgefahr schwebt!

SAT.1
