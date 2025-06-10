Klinik am Südring
Folge 182: Volleyball fatal
23 Min.Ab 12
Das Ärzte-Team kämpft um das Leben einer Frau, die scheinbar einen Hitzschlag erlitten hat. Doch während der Untersuchung fällt dem Arzt eine kleine blutende Wunde in der Herzgegend auf. Wurde die Frau Opfer eines Verbrechens? Und: Zwei Jungs kommen vom Badesee, weil sich einer die Füße ausgeschabt hat. Noch ahnen die Ärzte nicht, dass der vermeintlich Unverletzte in Lebensgefahr schwebt!
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
