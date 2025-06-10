Klinik am Südring
Folge 193: Abgetaucht
23 Min.Ab 12
Zwei junge Männer werden in die Klinik geliefert, nachdem sie beim nächtlichen Baden im See fast ertrunken wären. Ihr Zustand ist kritisch. Aber wie konnte es zu dem Fast-Ertrinken kommen? - Eine frischgebackene Mutter verschwindet kurz nach ihrem Kaiserschnitt von der Station. Was ist der Grund für ihr Verschwinden und kann das Klinikpersonal die Frau aufspüren, bevor ihre Nähte reißen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1