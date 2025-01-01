Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Das frierende Einhorn

SAT.1Staffel 2Folge 25
Folge 25: Das frierende Einhorn

44 Min.Ab 12

Spät abends kommt ein kleines Mädchen allein in die Klinik. Als die Ärzte hören was ihr passiert ist, starten sie sofort eine Rettungsaktion! - Mit starken Schulterschmerzen wird ein Schaffner in die Klinik eingeliefert. Auf dem Röntgenbild entdecken die Ärzte Anzeichen für eine vergessene aber nicht verschwundene Krankheit. - Nach einem Schwimmbadunfall muss ein Teenager operiert werden. Nach der OP verschlechtert sich der Zustand des Jungen rapide ...

SAT.1
