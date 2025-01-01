Klinik am Südring
Folge 25: Das frierende Einhorn
44 Min.Ab 12
Spät abends kommt ein kleines Mädchen allein in die Klinik. Als die Ärzte hören was ihr passiert ist, starten sie sofort eine Rettungsaktion! - Mit starken Schulterschmerzen wird ein Schaffner in die Klinik eingeliefert. Auf dem Röntgenbild entdecken die Ärzte Anzeichen für eine vergessene aber nicht verschwundene Krankheit. - Nach einem Schwimmbadunfall muss ein Teenager operiert werden. Nach der OP verschlechtert sich der Zustand des Jungen rapide ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1