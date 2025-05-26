Klinik am Südring
Folge 36: Sir Henri
44 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Ein Besucher wird selbst zum Patient! Wie es dazu kommen konnte und warum er sich nicht behandeln lassen möchte, stellt alle vor ein Rätsel. - Ein Mädchen ist im Spieleparadies mit akuten Bauchschmerzen zusammengebrochen. In der Klinik nehmen die Beschwerden plötzlich dramatisch zu - das Mädchen gerät in Lebensgefahr. Was steckt hinter den rätselhaften Symptomen? - Ein schmächtiger junger Mann soll in der Disco eine Prügelei mit einem Kneipenschläger angezettelt haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1