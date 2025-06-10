Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachdem eine Fahrlehrerin ein Mädchen angefahren hat, fällt ihr Atemalkoholtest positiv aus. Doch sie schwört, nichts getrunken zu haben. Wer hat Recht? Und: Ein Junge kommt mit Bauchweh und Husten auf die Kinderstation. Bald erkennen die Ärzte, dass seine Symptome keineswegs so harmlos sind, wie es zunächst scheint. Außerdem: Eine Cheerleaderin wird mit heftigen Schmerzen im Bein eingeliefert. Der Bruch muss operiert werden, doch da gibt es ein kleines Hindernis.

