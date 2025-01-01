Klinik am Südring
Folge 128: Papi allein Zuhaus
45 Min.Ab 12
Ein Dreifachvater in Elternzeit wird nach einem Kreislaufkollaps in der Klinik behandelt. Vor den Ärzten und seiner Frau spielt er den starken Mann. Was verheimlicht er? Dann: Bei einem Teenager wird festgestellt, dass sie im vierten Monat schwanger ist. Vom Vater des Kindes hat sie sich aber getrennt ... Außerdem: Als ein unbekannter Chinese in der Notaufnahme zusammenbricht, wird das Leben einer Klinikangestellten auf den Kopf gestellt.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
