Klinik am Südring
Folge 139: Baby Blues
44 Min.Ab 12
Eine junge Mutter wird nach einem Zusammenbruch in die Klinik gebracht. Sie scheint sehr labil und weinerlich. Leidet sie wirklich an einer Wochenbettdepression? Und: Einer jungen Frau fällt beim Liebesakt mit ihrem Freund auf, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Welches falsche Spiel treibt der junge Mann? Dann: Eine Verlobungsfeier endet als die Verlobte mit einer Kopfwunde am Boden liegt. Verdächtig ist, dass ein ganz bestimmter Gast plötzlich auch verschwunden ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1