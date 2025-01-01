Klinik am Südring
Folge 156: Die aggressive Anne
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird nach einem Sturz beim Joggen in der Klinik behandelt und verhält sich auffällig aggressiv. Liegt ihrem Verhalten eine seltene Erkrankung zugrunde? Und: Ein Mädchen fällt vom Klettergerüst, weil seine Oma es nicht auffangen konnte. Die Ärzte sind alarmiert: Warum kann die Rentnerin ihren Kopf nicht mehr drehen? Außerdem: Ein Mann wird nach einem Schärfe-Wettessen mit Schmerzen im Genitalbereich in die Notaufnahme gebracht.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1