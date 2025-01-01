Klinik am Südring
Folge 171: Der Stecher
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird mit einem Messer in der Schulter in die Klinik gebracht. Angeblich wurde sie überfallen. Doch warum flieht ihr vermeintlicher Retter? Und: Aufgrund starker Unterleibsschmerzen muss eine Frau einen Ausflug abbrechen. Warum geht es ihr so schlecht? Und warum steht plötzlich ihre Beziehung auf der Kippe? Außerdem: Trotz Taubheitsgefühlen in den Beinen hat eine Patientin nur ihre Hochzeitsplanung im Kopf. Warum nimmt sie dafür sogar Lähmungen in Kauf?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1