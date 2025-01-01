Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 172
Folge 172: Die letzte Nacht

44 Min.Ab 12

Nach einem Verkehrsunfall wird eine junge Frau aus dem künstlichen Koma geholt. Wird sie jemals wieder laufen können und warum war sie allein auf der Landstraße? Und: Ein Mädchen wird von der Mutter des Freundes in die Klinik gebracht. Doch der Arzt bemerkt schnell, dass der junge Mann viel dringender Hilfe braucht. Außerdem: Ein Patient wird von der Tochter seiner Freundin regelrecht herumkommandiert. Um ihre Wünsche zu erfüllen, verweigert er nun sogar eine dringende OP...

