Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 174
Folge 174: Helikopter Heyheyhey!

44 Min.Ab 12

Ein Einser-Schüler geht plötzlich nicht mehr zur Schule. Sind Magenschmerzen der wahre Grund? Und: Ein pensionierter Taxifahrer fährt mit seinem Pkw in ein Geschäft. Die Ärzte finden heraus, dass der Unfall eine dramatische Vorgeschichte hat. Dann: Eine ältere Frau stürzt während sie ihr Enkelkind auf dem Arm trägt. Dass sie sich bei dem eher harmlosen Sturz obendrein den Arm bricht, wirft doppelt Fragen auf.

SAT.1
