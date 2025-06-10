Klinik am Südring
Folge 181: Gut versteckt
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau bringt ihren Vater in die Klinik, da er sich den Daumen in der Autotür eingeklemmt hat. Aber warum will der Vater seinen Schal nicht ablegen, obwohl es so warm ist? Und: Eine Frau kommt nach einem Sturz mit einer Platzwunde in die Klinik. Doch auffällig sind vor allem die großflächigen Quaddeln auf der Haut. Eine Allergie? Oder steckt etwas weit gefährlicheres hinter der Hautreaktion?
Klinik am Südring
