Klinik am Südring

Der ätzende Mechaniker

Der ätzende Mechaniker

Klinik am Südring

Folge 184: Der ätzende Mechaniker

23 Min.Ab 12

Ein Kfz-Meister wird gemeinsam mit seinem Lehrling in die Notaufnahme gebracht. Der Lehrling hat durch einen Unfall seinen Meister mit einer Autobatterie verletzt. Doch was steckt wirklich hinter dem Unfall? Eine werdende Mutter kommt mit Blutungen auf die Gynäkologie. Sie hat große Angst vor einer Fehlgeburt. Ihre ebenfalls hochschwangere Freundin begleitet sie und wird plötzlich selbst zur Patientin. Die Ärzte haben alle Hände voll zu tun. Können die Babys gerettet werden?

