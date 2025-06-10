Klinik am Südring
Folge 222: Plötzlich Eltern
67 Min.Ab 12
Während eines Krankenhausbesuchs platzt bei einer jungen Frau plötzlich die Fruchtblase, doch weder ihre Mutter noch ihr Freund wussten, dass sie schwanger ist. Warum hat die werdende Mutter die Schwangerschaft verheimlicht? - Der heimliche Discobesuch einer 17-Jährigen, endet mit einem Zusammenbruch. Im Krankenhaus kann keine medizinische Ursache für den mysteriösen Anfall gefunden werden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1