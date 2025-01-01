Klinik am Südring
Folge 33: Es steppt der Bär
45 Min.Ab 12
Ein Junge sträubt sich, seinen Freund in der Klinik zu besuchen, als er plötzlich selber zum Patienten wird. Was ist zwischen den beiden vorgefallen? Dann: Vor der Klinik kommt es zu einem Fahrradunfall. Der Verletzte scheint Glück gehabt zu haben. Doch bald zeigt sich, dass der Unglücksort keineswegs Zufall war. Außerdem: Eine werdende Mutter will ihr Kind unter Hypnose setzen, allerdings ist ihr Mann davon gar nicht begeistert.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
