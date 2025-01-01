Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Kinderwunsch und Spermafrust

SAT.1Staffel 3Folge 68
Kinderwunsch und Spermafrust

Kinderwunsch und SpermafrustJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 68: Kinderwunsch und Spermafrust

45 Min.Ab 12

Ein Ehepaar versucht erfolglos, schwanger zu werden. Als in der Klinik das Sperma des Mannes überprüft werden sollen, macht er eine schmerzhafte Entdeckung. Die Ärzte versorgen nicht nur die Verletzungen eines Restaurantgastes, sondern klären auch, warum der Koch plötzlich auf ihn losgegangen ist. Ein Schüler wird nach einem Sturz im Babykostüm eingeliefert, schweigt aber zu den Hintergründen. Dann nässt er sich ein. Was ist dafür verantwortlich?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen