Klinik am Südring
Folge 68: Kinderwunsch und Spermafrust
45 Min.Ab 12
Ein Ehepaar versucht erfolglos, schwanger zu werden. Als in der Klinik das Sperma des Mannes überprüft werden sollen, macht er eine schmerzhafte Entdeckung. Die Ärzte versorgen nicht nur die Verletzungen eines Restaurantgastes, sondern klären auch, warum der Koch plötzlich auf ihn losgegangen ist. Ein Schüler wird nach einem Sturz im Babykostüm eingeliefert, schweigt aber zu den Hintergründen. Dann nässt er sich ein. Was ist dafür verantwortlich?
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1