Der versuchte Wohnungseinbruch einer Schülerin bei dem neuen Freund ihrer Mutter wirft Fragen auf. Das Mädchen stürzte dabei aus dem ersten Stock. Eine verliebte Patientin glaubt, in einem golden angemalten Notfallpatienten ihre Internetliebe erkannt zu haben, doch der Mann leugnet, sie zu kennen. Während ein kleiner Junge entlassen werden soll, wird plötzlich sein Bruder zum Patienten. Die Jungs waren kurz unbeaufsichtigt und niemand weiß, was passiert ist.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1