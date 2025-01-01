Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Chefunser

SAT.1Staffel 4Folge 103
Chefunser

ChefunserJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 103: Chefunser

44 Min.Ab 12

Die Mitarbeiterin einer Werbeagentur wird verdächtigt, ihren cholerischen Chef aus Rache in Lebensgefahr gebracht zu haben. - Ein unauffälliger Junge wird zum Mittelpunkt der Kinderstation. Der Grund dafür ist verzwickt und plötzlich verschlechtert sich sein Gesundheitszustand. - Eine junge Mutter will ihr Kind um jeden Preis zuhause zur Welt bringen.Doch dann sind Mutter und Kind in Gefahr.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen