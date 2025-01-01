Klinik am Südring
Folge 103: Chefunser
44 Min.Ab 12
Die Mitarbeiterin einer Werbeagentur wird verdächtigt, ihren cholerischen Chef aus Rache in Lebensgefahr gebracht zu haben. - Ein unauffälliger Junge wird zum Mittelpunkt der Kinderstation. Der Grund dafür ist verzwickt und plötzlich verschlechtert sich sein Gesundheitszustand. - Eine junge Mutter will ihr Kind um jeden Preis zuhause zur Welt bringen.Doch dann sind Mutter und Kind in Gefahr.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
