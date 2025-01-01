Tatü Tata, die Feuerwehr ist daJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 111: Tatü Tata, die Feuerwehr ist da
45 Min.Ab 12
Ein Feuerwehrmann wird in die Klinik gebracht. Sein schlechter Allgemeinzustand bereitet den Ärzten große Sorgen. Was steckt bloß dahinter? - In der Klinik wird ein Senioren-Paar beim Sex überrascht. Doch die peinliche Situation wird schnell ernst, denn einer der beiden scheint schwer krank zu sein - und ansteckend! - Ein Schüler verletzt sich am Nachmittag in der Schule. Doch warum war er um diese Zeit dort? Und wieso hat er gelogen und behauptet, er müsse nachsitzen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
