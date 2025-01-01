Klinik am Südring
Folge 130: Der Eisdielenausflug
45 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge leidet nach einem heimlichen Ausflug zur Eisdiele mit seinem Bruder unter einem fiesen Ausschlag. Was haben die Jungs abends überhaupt allein draußen gemacht? - Aus Angst vor Ablehnung verheimlicht ein junger Mann seinen Beruf und riskiert so nicht nur seine Beziehung ... - Ein älterer Jäger bricht bei einem Spaziergang zusammen. Sein bester Freund fürchtet, dass er vergiftet wurde - und weiß angeblich auch, von wem.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1