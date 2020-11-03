Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Eine Anwältin für die Burger

SAT.1Staffel 4Folge 144vom 03.11.2020
Eine Anwältin für die Burger

Eine Anwältin für die BurgerJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 144: Eine Anwältin für die Burger

45 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12

Eine Jura-Studentin erleidet bei einem Fritteusen-Unfall schwere Verbrennungen. Was geht in dem Fastfood-Restaurants wirklich vor sich? - Eine Schülerin kehrt von einem Festival mit einer bakteriellen Entzündung in der Scheide zurück. Hat ihr Freund Recht, dass sie ihn betrogen hat? - Ein junger Mann fällt aus dem Fenster und bricht sich den Ellenbogen. Seine Freundin entwickelt deswegen jedoch einen schlimmen Stalking-Verdacht!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen