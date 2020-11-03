Eine Anwältin für die BurgerJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 144: Eine Anwältin für die Burger
45 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12
Eine Jura-Studentin erleidet bei einem Fritteusen-Unfall schwere Verbrennungen. Was geht in dem Fastfood-Restaurants wirklich vor sich? - Eine Schülerin kehrt von einem Festival mit einer bakteriellen Entzündung in der Scheide zurück. Hat ihr Freund Recht, dass sie ihn betrogen hat? - Ein junger Mann fällt aus dem Fenster und bricht sich den Ellenbogen. Seine Freundin entwickelt deswegen jedoch einen schlimmen Stalking-Verdacht!
