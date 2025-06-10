Klinik am Südring
Folge 233: Ein Chef zum Verbiegen
23 Min.Ab 12
Eine Friseurin kommt mit Verletzungen an Kopf und Gesicht in die Klinik. Sie hat wohl versehentlich einer Kundin ins Ohr geschnitten. War es wirklich ein Unfall und was hat der unfreundliche Chef damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1